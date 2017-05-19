Лавров назвал нелегитимным удар США по проправительственным войскам в Сирии

Глава МИД России Сергей Лавров заявил о нелегитимности удара, который возглавляемая США коалиция нанесла по проправительственным войскам в Сирии. Об этом министр сказал в пятницу, 19 мая, передает ТАСС.

Он указал, что американское командование объяснило атаку на конвой угрозой, которую он представлял для сирийской оппозиции. «Эти правительственные силы создавали угрозу оппозиции, которая сотрудничает с коалицией, возглавляемой американской стороной», — отметил он. При этом министр добавил, что какая бы ни была причина удара, он был противозаконным.

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Также Лавров отметил, что это «очередное грубое нарушение суверенитета САР».

Ранее в тот же день замглавы МИД Геннадий Гатилов заявил о неприемлемости удара по проправительственным силам в Сирии и назвал его нарушением государственного суверенитета страны.

18 мая истребители коалиции, возглавляемой США, обстреляли колонну проправительственных войск, состоящую из 27 единиц техники. Один из командиров оппозиционных сил подтвердил, что они запросили помощь с воздуха у сил коалиции, так как приняли перемещение проправительственных сирийских отрядов за попытку атаки на их расположение.

По разным данным, в результате налета были убиты от шести до восьми человек.