Охранника Яроша арестовали на два месяца из-за раненого таксиста

Суд заключил под стражу охранника депутата Верховной Рады Дмитрия Яроша на 60 дней. Его подозревают в ранении таксиста. В праве освобождения под залог телохранителю отказали, сообщает ТАСС.

Защита настаивает на том, что стрельба велась в целях самообороны, а в конфликте виноваты таксисты.

Инцидент произошел 14 мая в городе Каменское (бывший Днепродзержинск) Днепропетровской области.

Как сообщают СМИ, таксист отказался отреагировать на приветствие «Слава Украине!» (полагается отвечать «Героям слава!» — прим. «Ленты.ру»), что вызвало резкое недовольство клиентов, одним из которых оказался телохранитель Яроша. Два пассажира нанесли удар водителю сзади. К ним присоединился еще один мужчина. В разгаре ссоры пассажиры начали бить машину.

В ходе конфликта один из нападавших прострелил водителю такси обе ноги. На место происшествия приехали другие таксисты и полиция. Двоих участников столкновения удалось задержать, один скрылся.

Соратник Яроша Андрей Шараскин настаивал на том, что охранник выступает в качестве свидетеля и не стрелял, тогда как сам Ярош признал вину своего телохранителя.