ЦСКА вышел в Лигу чемпионов

Московский ЦСКА разгромил махачкалинский «Анжи» в 30-м туре российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) и остался на втором месте в таблице. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Москве и завершилась со счетом 4:0. В первом тайме отличились Сергей Игнашевич и дважды Витиньо. Во втором окончательный счет установил Федор Чалов.

В параллельном матче санкт-петербургский «Зенит» благодаря голам Александра Кокорина (33-я минута) и Мигела Данни (83) обыграл на выезде московский «Локомотив» (2:0).

Таким образом, «Зенит» набрал 61 очко и остался на третьем месте, на одно очко отстав от ЦСКА. Армейцы получили право сыграть в Лиге чемпионов в сезоне-2017/18. Зенит выступит в Лиге Европы.