В ФХР рассказали о будущем Знарка в сборной России

Главный тренер сборной России Олег Знарок сохранит свой пост. Об этом «Р-Спорт» сообщил президент Федерации хоккея страны Владислав Третьяк.

«Знарок, конечно, продолжит работу. У него контракт до Олимпиады-2018. Сейчас есть бронзовая медаль чемпионата мира, а вообще при нем мы все время при медалях», — заявил глава ФХР.

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Сборная России в воскресенье, 21 мая, победила команду Финляндии со счетом 5:3 в матче за третье место на чемпионате мира, который проходит в Кельне и Париже.

Знарок возглавил сборную России в 2014 году. Под его руководством команда завоевала золото чемпионата мира в 2014 году, серебро в 2015-м и бронзу в 2016-м, а также дошла до полуфинала Кубка мира-2016.

Зимние Олимпийские игры в южнокорейском Пхенчхане пройдут с 9 по 25 февраля 2018 года.