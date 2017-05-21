Порошенко заявил о вероятном продлении санкций Евросоюза против России

Если минские договоренности не будут выполняться, то с высокой долей вероятности санкции Евросоюза против России будут продлены, заявил президент Украины Петр Порошенко. Его слова приводятся на сайте главы государства.

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По словам Порошенко, договоренность об этом была достигнута в ходе встречи с канцлером Германии Ангелой Меркель. «Мир должен быть принесен на украинскую землю. Оккупация должна завершиться. У нас есть твердая и последовательная поддержка Германии в этом вопросе», — заявил он.

Президент сообщил, что во время переговоров был рассмотрен широкий круг вопросов, начиная с вопросов безопасности и поддержки Германией и Евросоюзом суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины.

Порошенко также поблагодарил Германию за ее роль в вопросе предоставления украинцам безвизового режима. Президент и канцлер скоординировали действия по обеспечению и ускорению ратификации Соглашения об ассоциации.

Также стороны рассмотрели вопрос скоординированных действий по имплементации минских соглашений. «Констатировано, что РФ не выполняет минские договоренности и нам необходимо сделать сценарий, который бы мотивировал Россию сесть за стол переговоров и выполнить то, что она обещала», — подчеркнул Порошенко.

Государства-члены Евросоюза, а также США и ряд других стран ввели ограничительные меры против России в 2014 году, увязав их с вхождением в ее состав Крыма, а затем — с конфликтом на юго-востоке Украины. Москва в ответ ввела запрет на экспорт продовольствия из большинства стран, поддержавших антироссийские санкции.

Отмену рестриктивных мер Запад увязывает с выполнением Москвой минских соглашений — комплекса мер по стабилизации ситуации на юго-востоке Украины. Документ, в частности, предусматривает прекращение огня, отвод тяжелых вооружений с линии соприкосновения противоборствующих сторон, а также проведение конституционной реформы на Украине.

Москва неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта в Донбассе, а ответственность за выполнение соглашений лежит на Киеве. В России также подчеркивают, что процедура воссоединения с Крымом полностью соответствовала международным нормам.