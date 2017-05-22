Более 20 человек пострадали от взрыва в больнице Бангкока

В результате взрыва в больнице в Бангкоке пострадали более 20 человек. Как сообщает местная газета The Nation, инцидент произошел в понедельник утром в центральном районе столицы Таиланда в госпитале Пхрамонгкутклао (Phramongkutklao).

По первоначальным сведениям, взрыв прогремел внутри приемной для вышедших на пенсию чиновников. В основном пострадавшие были травмированы осколками стекла.

Предположительно, причиной взрыва стала утечка газа.

8 августа 2016 года в больнице пакистанского города Кветта прогремел взрыв. Тогда погибли 93 человека, более 120 получили ранения. Ответственность за теракт взяла ячейка террористической организации «Исламское государство» в Пакистане и Афганистане «Вилаят Хорасан» (запрещена в России).