Сибирский геофизик осужден за хищение средств на сейсмические исследования

В Новосибирске суд вынес приговор директору Алтае-Саянского филиала Геофизической службы сибирского отделения РАН Александра Еманова по делу о хищении 27 миллионов рублей, выделенных на сейсмические исследования. Об этом в понедельник, 22 мая, сообщила пресс-служба регионального управления СК.

Он признан виновным по статьям 160 УК РФ («Присвоение чужого имущества с использованием служебного положения») и 174.1 УК РФ («Легализация денежных средств, приобретенных в результате преступления»). Суд назначил Еманову пять лет в колонии общего режима.

Следствием и судом установлено, что в 2011-2013 годах возглавляемый им филиал по госконтракту с Сибирским НИИ геологии, геофизики и минерального сырья выполнял сейсмические исследования в Якутии. Некоторые виды работ по договору субподряда Еманов поручил компании «Геотех». После перечисления в 2012 году на ее счета восьми миллионов рублей в качестве оплаты они были переведены фирмам-однодневкам, а затем обналичены. Еще 19 миллионов, выделенных на сейсмические исследования в Магаданской области, были присвоены Емановым и его сообщником — гендиректором «Геотеха», чье имя в СК не назвали, таким же образом в 2013 году.

На похищенные средства Еманов приобрел квартиру. В ходе следствия было арестовано имущество обвиняемого: квартира, жилой дом, земельный участок и три автомобиля.

В отношении директора «Геотеха» уголовное дело выделено в отдельное производство в связи с тем, что он скрылся от следствия.