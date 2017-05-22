У берегов Нигерии пираты похитили гражданина России

Российский гражданин был взят в заложники у берегов Нигерии в результате нападения пиратов. Об этом сообщил пресс-атташе посольства РФ в Нигерии Иван Лыдкин, передает ТАСС.

«15 мая текущего года в Гвинейском заливе у берегов Нигерии произошло пиратское нападение, в результате которого были похищены несколько моряков, в том числе гражданин России», — заявил дипломат.

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Других подробностей происшествия он не раскрыл.

5 марта сообщалось, что семь россиян и гражданин Украины — члены экипажа судна BBC Caribbean, были отпущены из нигерийского плена. Моряки находились в заложниках около месяца.

Группы пиратов, действующие возле нигерийского побережья, атакуют иностранные суда с целью захвата груза и похищения людей ради получения выкупа. Как правило, после переговоров их освобождают, при этом подробности и суммы, выплаченные за пленников, не раскрываются.