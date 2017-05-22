Цена нефти марки Brent впервые за месяц поднялась выше 54 долларов

Стоимость июльского фьючерса на североморскую нефть марки Brent в ходе торгов на лондонской бирже ICE выросла на 1,03% и составила 54,17 доллара за баррель, свидетельствуют данные торгов. В последний раз отметку в 54 доллара сырье этого сорта превышало 19 апреля 2017 года.

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Нефть продолжает расти на фоне утверждения министра энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халеда аль-Фалеха о том, что все участники соглашения ОПЕК и не входящих в картель стран согласны продлить договоренность о снижении добычи на девять месяцев. Окончательное решение нефтедобывающих стран будет озвучено 25 мая в Вене.

Картель и еще несколько государств сократили нефтедобычу на полгода с 1 января для стабилизации рынка. Договор об этом был достигнут Россией, рядом стран и картелем в начале декабря 2016 года. С того момента нефтедобыча снизилась на один миллион баррелей ежесуточно, до 32,06 миллиона.

ОПЕК объединяет 13 государств: Иран, Ирак, Кувейт, Саудовская Аравия, Венесуэла, Катар, Ливия, ОАЭ, Алжир, Нигерия, Эквадор, Ангола и Индонезия.

