ЦБ понизил официальный курс доллара

Банк России понизил официальный курс доллара, установленный на выходные и понедельник, на 31 копейку, до 57,16 рубля. Курс евро также понизился на 35 копеек — до 63,65 рубля. Об этом свидетельствуют данные размещенные на сайте регулятора.

В 14:25 мск на Московской бирже американская валюта стоила 57,12 рубля, единая европейская — 63,79 рубля.

Российская валюта укрепляется вслед за растущими мировыми ценами на нефть. Стоимость июльского фьючерса на нефть марки Brent в 14:25 мск повысилась на 1,16 процента и составила 53,13 доллара за баррель. Цена нефти WTI также выросла на 1,19 процента, до 49,94 доллара за баррель, показывают данные биржи ICE в Лондоне.

18 мая Банк России поднял официальный курс евро до 64 рублей.

В начале месяца глава совета Центра стратегических разработок, бывший министр финансов Алексей Кудрин заявил, что в среднем в 2017 году курс российской валюты составит чуть более 60 рублей за доллар при сохранении текущих нефтяных цен.