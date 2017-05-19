Цена нефти Brent поднялась выше 53 долларов за баррель

Цены июльских фьючерсов на нефть марки Brent продолжили рост и впервые с 21 апреля превысили отметку в 53 доллара за баррель, следует из данных лондонской биржи ICE. Сырье дорожает на фоне ожиданий продления глобального соглашения по сокращению нефтедобычи.

В 11:10 мск цена Brent поднялась на 0,97 процента по сравнению с уровнем предыдущего закрытия до 53,02 доллара за баррель. Фьючерсы на американскую нефть WTI к этому времени торговались у отметки 49,84 за баррель.

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С начала марта котировки нефти упали с 56 до 47 долларов за баррель, так как участники рынка разделились во мнениях относительно эффективности соглашения между Организацией стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и независимыми производителями.

Кроме того, уверенность инвесторов пошатнул рост нефтедобычи в США, которая увеличилась более чем на 10 процентов с середины 2016 года до 9,3 миллиона баррелей в сутки.

25 мая ОПЕК и независимые производители намерены согласовать решение о продлении сделки на девять месяцев. Картель и еще несколько государств сократили нефтедобычу на полгода с 1 января. Договор об этом был достигнут между Россией, рядом стран и картелем в начале декабря 2016 года.