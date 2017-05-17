Цены на нефть выросли до максимума с конца апреля

Мировые цены на нефть подскочили до максимального уровня с конца апреля после публикации данных о запасах топлива в США. Об этом в среду 17 мая, свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE.
К 18:10 мск цена июльских фьючерсов на сырье марки Brent выросла на 1,47 процента по сравнению с предыдущим закрытием — до 52,42 доллара за баррель. Стоимость барреля нефти WTI выросла на 1,23 процента до 49,29 доллара.
По данным Управления энергетической информации США (EIA), запасы нефти в стране снизились за неделю, завершившуюся 12 мая, на 1,8 миллиона баррелей до 520,8 миллиона баррелей.
Импорт нефти в США за неделю вырос на 970 тысяч баррелей в сутки по сравнению с предыдущей неделей — до 8,6 миллиона бочек.
2 мая глава Минприроды России Сергей Донской заявил, что указ президента США Дональда Трампа о расширении промысла нефти и газа на шельфе США означает конец эры добычи сланцевой нефти.
Президент Трамп 28 апреля отменил указ своего предшественника Барака Обамы об ограничении производства полезных ископаемых на шельфе, расширив добычу нефти и газа на участках Атлантического, Тихого и Северного Ледовитого океанов и в Мексиканском заливе.