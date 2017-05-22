В МИД России удивились реакции США на поставки ПЗРК Венесуэле

В России выразили недоумение в связи с реакцией США на информацию о поставках переносных зенитно-ракетных комплексов (ПЗРК) Венесуэле. Об этом в интервью агентству «Интерфакс» заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Михаил Ульянов.

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«Ажиотаж вокруг этой темы вызывает недоумение, и есть впечатление, что он создается искусственным путем», — сказал дипломат.

Он отметил, что никаких ограничений на наличие или поставки ПЗРК кем бы то ни было и куда бы то ни было нет, за исключением тех случаев, когда в отношении той или иной страны действует оружейное эмбарго. По словам Ульянова, в отношении Венесуэлы нет никаких запретов и озабоченность именно в отношении этого государства со стороны США совершенно непонятна.

По некоторым данным, на армейских складах Венесуэлы находится около пяти тысяч единиц ПЗРК. В мае директор ЦРУ Майк Помпео выразил озабоченность в связи с политической нестабильностью в Венесуэле, где существует реальный и серьезный риск попадания этих комплексов в руки различных незаконных вооруженных формирований.