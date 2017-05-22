Трамп опроверг упоминание Израиля в разговоре с Лавровым

Президент США Дональд Трамп, находящийся с визитом в Израиле, заявил, что не упоминал названия этой страны в недавнем разговоре с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Об этом сообщает Associated Press.
Он также отметил, что СМИ, утверждающие обратное, все не так поняли и представили «очередную ложную историю».
16 мая Трамп сообщил в своем Twitter, что передал России определенные сведения. «Как президент, я хотел поделиться с Россией [на публично запланированной встрече в Белом доме] фактами, связанными с терроризмом и безопасностью авиаперевозок. Я имею на это полное право», — отметил он.
Ранее в тот же день The Washington Post сообщила, что американский президент раскрыл Лаврову сверхсекретную информацию о террористической группировке «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России).
Газета со ссылкой на бывших и действующих чиновников пишет, что предоставленные сведения поставили под удар некий «важнейший зарубежный источник разведданных» об ИГ, который не разрешал делиться этой информацией с Россией. Отмечается также, что Трамп якобы раскрыл Москве даже больше информации, чем своим союзникам.