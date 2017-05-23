Советник Авакова уверовал в Навального и российский Майдан

Советник главы украинского МВД Арсена Авакова Илья Кива заявил, что в России возможна насильственная смена власти, подобно тем событиям, которые на Украине получили название Евромайдана (Майдана). Об этом во вторник, 23 мая, сообщает УНН.

Кива высказал мнение, что в России есть «свидомый» («сознательный» — на украинском) процент людей, которые готовы бороться с властью. «Я все-таки надеюсь, что именно Навальный сможет поднять вот эту оппозицию, сможет поднять вот это антикремлевское движение», — сказал Кива.

Он выразил надежду, что у блогера Алексея Навального «хватит сил поднять восстание».

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В конце марта Кива призывал власти в Киеве «сломить в себе гордыню» и начать контактировать с Россией. По его словам, несмотря на существующие противоречия и территориальные претензии, со временем в отношениях двух стран наметится компромисс.

В декабре 2016-го советник главы МВД высказался за насильственную украинизацию жителей Донбасса. Он указал, что для воспитания «любви к Украине» можно применять любые методы.

Зимой 2013-2014 по многим городам Украины прокатились массовые протестные акции, получившие названия Майдан (Евромайдан). В результате этих событий в стране произошла насильственная смена власти.