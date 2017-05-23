Путин выразил соболезнования Мэй после теракта в Манчестере

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования премьер-министру Великобритании Терезе Мэй в связи с терактом на стадионе в Манчестере. Текст телеграммы опубликован на сайте Кремля во вторник, 23 мая.

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«Решительно осуждаем это циничное, бесчеловечное преступление. Рассчитываем, что его заказчики не уйдут от заслуженного наказания», — говорится в обращении.

Также глава государства подтвердил готовность Москвы к наращиванию антитеррористического сотрудничества с британскими партнерами — как на двусторонней основе, «так и в рамках широких международных усилий».

Кроме того, Путин передал слова поддержки семьям погибших и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим.

Взрыв произошел поздно вечером 22 мая, после концерта американской певицы Арианы Гранде, на котором присутствовало несколько тысяч человек. Кроме 22 погибших, среди которых есть дети, сообщается о 59 пострадавших в результате теракта.

Ответственность за взрыв взяла на себя террористическая группировка «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ).