Заключены контракты с Минобороны на поставку ракет «Союз-2»

Министерство обороны России и Ракетно-космический центр «Прогресс» заключили контракты на поставку ракет-носителей «Союз-2». Об этом сообщается на странице российского военного ведомства в Facebook.

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Контракты заключены в рамках реализации государственного оборонного заказа на 2017 год. Их сумма и количество изделий в сообщении не указывается.

Ракета-носитель «Союз-2» в сочетании с разгонным блоком «Фрегат» или блоком выведения «Волга» позволяет выводить космические аппараты на различные типы орбит — низкие, средние, высокоэллиптические, солнечно-синхронные, геопереходные и геостационарные.

Запуск ракет-носителей «Союз-2» планируется осуществлять с космодрома Плесецк.