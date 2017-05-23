Капитан «Спартака» Глушаков назвал Урганта «топовым чудаком»

Капитан московского «Спартака» Денис Глушаков рассказал об участии в телепередаче «Вечерний Ургант» вместе с председателем совета директоров футбольного клуба Леонидом Федуном. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

Игрок отметил, что редакторы шоу накануне выпуска попросили принести в студию самогон. Глушаков ответил, что напиток закончился, но предложение заменить его водой телевизионщики не приняли. В итоге футболист нашел способ взять на программу алкогольный напиток.

«Ургант-то все равно думал, что самогон ненастоящий. Но когда открыл, нюхнул — его же в пот сразу пробило. Ургант — топовый чудак, сам все ведет, пробует. Федун сказал, что самогон вообще супер. Думал даже, что покрепче будет. Там градусов 50», — рассказал Глушаков.

«Вечерний Ургант » со спартаковцами вышел в эфир 12 мая. В ходе передачи ведущий Иван Ургант и Федун попробовали самогон из трехлитровой банки, которую привез Глушаков. Футболист от напитка отказался.