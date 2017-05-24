Турецкие власти выписали ордера на арест 139 чиновников

В Турции выписаны ордера на арест 139 столичных чиновников. Об этом в среду, 24 мая, сообщает Reuters.

Их подозревают в причастности к попытке государственного переворота в июле 2016 года и связях с оппозиционным исламским проповедником Фетхуллахом Гюленом. 60 из 139 чиновников работают в городском совете Анкары, 19 — в районных советах, 30 — в министерстве развития, остальные — в министерстве образования.

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12 мая турецкая полиция задержала за связь с Гюленом 53 бывших сотрудника Стамбульской фондовой биржи, уволенных после попытки путча.

Анкара обвиняет Гюлена, проживающего в США, в организации попытки госпереворота, совершенной 15 июля 2016 года. Сам религиозный деятель настаивает на своей непричастности к этим событиям.

В результате путча погибли 230 человек, 2,1 тысячи пострадали. После этих событий в республике прошли массовые чистки в органах власти, спецслужбах, судах, армии, образовательных учреждениях. По последним данным, под следствием находятся 150 тысяч человек, под подозрением — еще 145 тысяч, 49 тысяч арестованы.