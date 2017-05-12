В Турции задержали 53 сотрудника биржи за связь с Гюленом

Турецкая полиция задержала 53 бывших сотрудника Стамбульской фондовой биржи по подозрению в связях с беглым исламским проповедником Фетхуллахом Гюленом. Об этом сообщает Reuters.

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Всего выписаны ордеры на арест 102 человек. Рано утром в пятницу, 12 мая, полиция обыскала 70 квартир. В них проживали бывшие сотрудники Стамбульской биржи, уволенные летом 2016 года после неудавшегося путча.

Анкара обвиняет Гюлена, проживающего в США, в организации попытки госпереворота, совершенной 15 июля 2016 года. Сам религиозный деятель настаивает на своей непричастности к этим событиям.

В результате путча погибли 230 человек, 2,1 тысячи пострадали. После этих событий в республике прошли массовые чистки в органах власти, спецслужбах, судах, армии, образовательных учреждениях. По последним данным, под следствием находятся 150 тысяч человек, под подозрением — еще 145 тысяч, 49 тысяч арестованы.