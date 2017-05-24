Власти Бразилии эвакуировали министерский квартал из-за беспорядков

Власти Бразилии эвакуировали всех чиновников из зданий на Эспланаде министерств в столице из-за проходящих рядом антиправительственных протестов, которые переросли в беспорядки. Об этом сообщает местный портал Veja.

Ранее митингующие, которые требуют отставки президента Бразилии Мишела Темера, подожгли здание Министерства сельского хозяйства. Протестующие также пытались штурмовать Министерство науки и техники. Ряд других ведомств подвергся вандализму.

На акцию протеста вышли десятки тысяч манифестантов. Митинг перерос в беспорядки, полиция применила для разгона толпы слезоточивый газ. В ответ протестующие опрокинули переносные туалеты и подожгли их, устроив импровизированную баррикаду.

Скандал разгорелся после того, как появилась аудиозапись того, как Мишел Темер якобы обсуждает «покупку молчания» бывшего спикера Палаты представителей Эдуардо Куньи. Позднее судья Федерального верховного суда Бразилии дал разрешение на открытие уголовного дела. Таким образом Темер официально стал подозреваемым в коррупции. Президент обвинения отвергает.

Мишел Темер, который до этого был вице-президентом, стал главой государства после вынесения импичмента Дилме Руссефф. 31 августа сенат Бразилии санкционировал ее отрешение от должности за допущенные финансовые нарушения. Предполагается, что Темер будет управлять страной до 1 января 2019 года, когда должен был истечь президентский срок Руссефф.

