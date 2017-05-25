Появилось видео с места нападения протестующих на здания министерств в Бразилии

Митингующие в столице Бразилии — городе Бразилиа — подожгли здание министерства сельского хозяйства, а также пытались штурмовать министерство науки и техники. Видео с места событий публикует Ruptly. В результате беспорядков ранения получили 49 человек, сообщает Folha de Sao Paulo. Еще восемь человек были задержаны. Здания семи ведомств пострадали.

Протестующие требуют отставки президента страны Мишела Темера и проведения досрочных выборов главы государства. По разным данным, в акциях участвуют от 100 до 150 тысяч человек, передает РИА Новости.

Политический скандал разгорелся после того, как появилась аудиозапись, на которой Мишел Темер якобы обсуждает «покупку молчания» бывшего спикера палаты представителей Эдуардо Куньи. Позднее судья Федерального верховного суда Бразилии дал разрешение на открытие уголовного дела. Таким образом, глава государства официально стал подозреваемым в коррупции. Президент обвинения отвергает.