Российскую велогонщицу Антошину дисквалифицировали за допинг

Международный союз велосипедистов (UCI) дисквалифицировал россиянку Татьяну Антошину на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщается на сайте организации.

От соревнований велогонщицу отстранили в июле 2016 года после того, как в допинг-пробе 34-летней спортсменки были обнаружены стимуляторы гормона роста. Анализы были взяты 31 мая того же года. Срок дисквалификации Антошиной истекает 3 апреля 2020-го.

Антошина с 2006 года выступает в шоссейных велогонках на профессиональном уровне. В составе сборной России принимала участие в Олимпийских играх 2012 года в Лондоне, показав 12-й результат в гонке с раздельного старта и 25-й — в групповом заезде. Спортсменка семь раз выигрывала чемпионат России.