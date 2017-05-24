На «Крестовском» срезали газон

На стадионе «Крестовский» в Санкт-Петербурге срезали газон. Об этом в среду, 24 мая, сообщает «Фонтанка».

Трава осталась только во вспомогательной зоне по периметру. По информации издания, в ближайшее время на арене начнется укладка рулонного поля. Монтаж займет около недели.

Отмечается, что укладкой нового газона займется голландская компания Queens Grass, которая проводила работы на «Олд Траффорд» в Манчестере, «Сан-Сиро» в Милане и стадионе «Ювентуса» в Турине.

10 мая матч «Зенита» с «Краснодаром» перенесли с «Крестовского» из-за плохого состояния поля.

Футбольную арену на Крестовском острове сдали в эксплуатацию в декабре прошлого года. Строительство велось почти 10 лет, общая стоимость работ приблизилась к 50 миллиардам рублей. На стадионе пройдут матчи Кубка конфедераций — 2017, который стартует 17 июня, и ЧМ-2018.