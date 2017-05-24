Жители Коктебеля стали свидетелями смерча

В Крыму в районе Коктебеля зафиксирован смерч. Фотография необычного природного явления была опубликована в сообществе «Автопартнер Крым» в социальной сети «Вконтакте».

«От Коктебеля на Первомайку летел», — отметил автор снимков, пользователь Владимир Васильцев.

Материалы по теме Крым с навигатором и без Как туристы верят спутникам, а местные жители над ними смеются

Вместе с тем, как сообщило агентство «Крыминформ», в республиканском гидрометцентре не получали сообщений о смерче. «Нет, нам информации не приходило, и мы не отправляли. Но мы визуально фиксируем — аппаратуры специальной нет», — цитирует агентство заместителя директора Карадагской научно-исследовательской геофизической обсерватории Виктора Шорохова.

Он отметил, что смерчи нередко появляются в районе Коктебеля. «В прошлом году три штуки дошли до нас, вышли на берег в октябре. По нескольку раз в году такое бывает, и это только то, что замечают. На сушу смерчи попадают с моря и сразу же гаснут — непродолжительные совсем», — рассказал об атмосферном явлении Шорохов. Ученый подчеркнул, что смерчей, опасных для жизни и здоровья людей, не наблюдали на полуострове как минимум последние 10-15 лет.