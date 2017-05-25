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Азаров обвинил Порошенко в создании фашистской системы управления Украиной

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Николай Азаров
Николай Азаров

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что за три года президентства Петра Порошенко в стране создана фашистская система управления, где преследуется любое проявление инакомыслия. Об этом он заявил в четверг, 25 мая, в интервью, опубликованном kp.ru.

«Я этого деятеля знаю очень хорошо, уже 20 лет», — отметил политик. По словам Азарова, до того как стать главой государства, «этот проходимец и мародер воровал скромно», однако потом его аппетиты возросли. Бывший глава правительства подчеркнул, что обнародованных материалов о коррумпированности Порошенко достаточно для расследования. «Но его нет. Хотя на Украине создано пять антикоррупционных ведомств», — заметил он.

Азаров отметил, что за последние три года уровень жизни на Украине снизился, а государственная казна опустела.
«Надо смотреть в глаза правде: товарооборот резко уменьшился. Если в 2012 году он был 55 миллиардов долларов, то сейчас — 20. Если экспорт Украины в Россию был 25 миллиардов, то сейчас — 10», — пояснил бывший государственный деятель.

На вопрос журналиста, почему это терпят украинцы, Азаров ответил, что в стране создана подобная фашистской система. «Штурмовые отряды, боевики… Рот раскрыл — либо изобьют, либо убьют, либо посадят», — уточнил он, добавив, что на Украине преследуется любое проявление инакомыслия.

Ранее в четверг депутат Верховной Рады Украины, лидер Радикальной партии Олег Ляшко назвал избрание Петра Порошенко президентом страны «большой ошибкой украинцев». Он отметил, что очень важно не сделать эту ошибку на следующих выборах.

9 января сообщалось, что Азаров не исключает в перспективе создания правительства Украины в изгнании. Вместе с тем он отметил, что для этого должны созреть обстоятельства и условия.

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