В Госдуме рассказали о жестком дресс-коде для народных избранников

Охрана может не допустить в здание Госдумы народных избранников, одетых несоответствующим образом. О дресс-коде в нижней палате парламента телеканалу «360» рассказали помощники депутатов в четверг, 25 мая.

«Дресс-код есть для всех — не только для помощников. Охрана все тщательно проверяет — не пускают полураздетыми, в босоножках, в шортах, — отметила Лидия Дерксен, помощница коммунистки Тамары Плетневой. — Рекомендуемая форма — костюмы, пиджаки, жилеты, плюс белая кофта или рубашка»,

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Отклонением от нормы также считаются излишние яркие наряды и обувь на высоких каблуках, отметила в свою очередь работающая в Госдуме Евгения Костина: «Никаких бешеных шпилек, все должно выглядеть сдержанно». При этом она призналась, что ни разу не встречала в Думе вызывающе одетого служащего.

24 мая председатель Законодательного собрания Санкт-Петербурга Вячеслав Макаров раскритиковал внешний вид сотрудницы одного из комитетов. «Вы бы еще в закс в тапочках и халате пришли», — возмутился он. Отмечалось, что подвергшаяся критике девушка была одета в черные брюки, балетки и кардиган темного цвета.

В октябре прошлого года Макаров сделал замечание депутату Александру Рассудову, который явился на пленарное заседание без галстука.

