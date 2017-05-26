Бывший футболист «Тоттенхэма» захотел стать порнозвездой

Бывший защитник лондонского Тоттенхэма Бенуа Ассу-Экотто, захотел стать порнозвездой. Об этом рассказал бывший главный тренер «Тоттенхэма» Харри Реднапп, сейчас возглавляющий «Бирмингем Сити». Слова 70-летнего специалиста приводит Daily Mail.

«Почему Ассу-Экотто не перешел в «Бирмингем»? Единственная проблема заключается в том, что он признал, что хочет стать порнозвездой. Может быть, мне удастся убедить его задержаться в футболе еще на один год, прежде чем он это сделает. Бенуа — хороший футболист, он мог бы играть в "Бирмингеме" в следующем сезоне», — сказал Реднапп.

Ассу-Экотто выступал за «Тоттенхэм» с 2006 по 2015 годы. Прошедший сезон 33-летний камерунец провел в составе французского «Метца», за который провел 18 матчей в Лиге 1.

Харри Реднапп возглавлял «Тоттенхэм» с 2008 по 2012 годы и дошел с клубом до четвертьфинала Лиги чемпионов (2011).