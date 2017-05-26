Названы самые дешевые экскурсионные направления на лето

Минск оказался самым дешевым для россиян экскурсионным направлением на грядущее лето. Об этом эксперты туроператора BSI Group рассказали корреспонденту «Ленты.ру».

Путешествие в столицу Белоруссии обойдется одному человеку примерно в 18,5 тысячи рублей. Сюда входит перелет Москва —Минск — Москва, три дня проживания в трехзведочном отеле, трансфер из аэропорта до гостиницы и обратно, а также само экскурсионное обслуживание.

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Следом идет Ереван. Экскурсионная поездка в армянскую столицу с проживанием и прочими услугами будет стоить летом от 22,8 тысячи рублей. Замыкает тройку Прага. За отдых в чешском городе путешественник заплатит от 22,9 тысячи рублей.

Четвертое место досталось Тбилиси с результатом в 23,5 тысячи рублей, пятое — Будапешту (23,8 тысячи рублей). На шестой строчке оказался Рим. Перелет с экскурсиями и проживанием обойдется туристу в итальянской столице в 25,7 тысячи рублей.

На последней, седьмой позиции рейтинга — Лондон. За путешествие туда отдыхающий отдаст примерно 38,5 тысячи рублей. При этом в сумму включено проживание в гостинице категории двух звезд, а не трех, как во всех остальных случаях.

В марте сообщалось, что экскурсии вошли в тройку самых популярных у российских женщин видов отдыха в 2017 году.

