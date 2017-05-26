Общественная палата взялась сокращать дистанцию между чиновниками и активистами

Общественная палата России (ОП) намерена помочь региональным властям выстроить конструктивный диалог с институтами гражданского общества. Об этом рассказал член ОП Валерий Фадеев в беседе с «Лентой.ру» в пятницу, 26 мая.

По его словам, в ряде субъектов Федерации дистанция между чиновниками, институтами государственной региональной власти и активистами слишком велика. При этом, подчеркнул Фадеев, институты гражданского общества могут «очень серьезно помогать развитию регионов и городов». «Наша задача — помочь такому взаимодействию», — отметил он.

Мероприятия, направленные на достижение этой цели, уже прошли в Великом Новгороде и Рязани, отметил общественник: «В Рязани были двое местных активистов, которые достаточно жестко критикуют градостроительную политику Рязани. Все три часа на мероприятии присутствовал врио губернатора Николай Любимов, и он очень серьезно к этому относится, выслушал точку зрения, которая во многих российских городах посчиталась бы слишком резкой».

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Фадеев добавил, что работа в этом направлении станет для ОП следующего созыва «методической, регулярной».

25 мая в Рязани прошел круглый стол под слоганом «#ЧТОНЕТАК». Тема форума была обозначена как «Участие граждан в развитии городской среды».

11 апреля губернатор Новгородской области Андрей Никитин на круглом столе «Вечевой колокол» заявил, что формирование городской среды без участия гражданского общества невозможно. В мероприятии приняли участие более 150 активистов со всей Новгородской области.