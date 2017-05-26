Клуб Малкина вышел в финал Кубка Стэнли

«Питтсбург Пингвинс» обыграл «Оттава Сенаторс» в седьмом матче серии и вышел в финал Кубка Стэнли. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча состоялась в Питтсбурге в ночь на 26 мая и завершилась победой хозяев во втором овертайме со счетом 3:2. В составе «Пингвинс» дубль оформил Крис Куниц (30-я и 86-я минуты), также отличился Джастин Шульц (52-я). У гостей шайбы забросили Марк Стоун (31-я) и Райан Дзингел (55-я). Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин провел на площадке 24 минуты, но не отметился результативными действиями.

«Пингвинс» выиграли серию со счетом 4-3 и в финале поспорят за титул с «Нэшвилл Предаторс». Команда Малкина в шестой раз в своей истории поборется за Кубок Стэнли, на ее счету четыре победы в пяти предыдущих финалах. В текущем розыгрыше Кубка Стэнли россиянин лидирует в гонке бомбардиров, набрав 24 очка (7 шайб и 17 передач) в 19 матчах.

Первый матч финальной серии пройдет в ночь на 30 мая.