Малкин упрочил лидерство в бомбардирской гонке Кубка Стэнли

Видео: @penguins / Twitter

Российский форвард «Питтсбург Пингвинс» Евгений Малкин забросил шайбу в шестой игре полуфинала Кубка Стэнли против «Оттава Сенаторс». Видео взятие ворот размещено в Twitter «пингвинов».

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу канадской команды, после этой игры счет в серии равный — 3:3. Решающий седьмой матч пройдет в ночь на пятницу, 26 мая.

Малкин довел количество набранных очков в плей-офф НХЛ до 24-х (7 голов и 17 передач) и продолжает лидировать в гонке бомбардиров. У его ближайшего преследователя — одноклубника россиянина Фила Кессела — 19 (7+12) баллов.