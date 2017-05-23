Россиянин Наместников оценил возможность участия в ОИ в обход запрета НХЛ

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Владислав Наместников выразил готовность помочь сборной России на Олимпийских играх-2018 в Пхенчхане. Слова Наместникова приводят «Известия».

«Я с удовольствием поеду в сборную России при любой возможности, если поступит вызов от тренерского штаба. Я на контракте с "Тампой" и буду выполнять его в любом случае. Но надеюсь, что НХЛ и МОК договорятся, и мне не придется терять возможность помочь сборной России в Пхенчхане, если я буду соответствовать ее уровню», — сказал Наместников.

24-летний хоккеист также объяснил поражение сборной России от Канады в полуфинале чемпионата мира-2017. «С первых минут третьего периода не так пошло все. Пропустили быстрый гол, канадцы продолжали давить. Получилось, что мы не смогли перестроиться и получили такой результат», — отметил форвард.

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Встреча России с Канадой прошла 20 мая, и завершилась со счетом 4:2 в пользу «кленовых листьев». Все шайбы североамериканцы забросили в третьем периоде. После этого россияне в матче за третье место обыграли финнов (5:3), а канадцы в финале уступили шведам по буллитам (1:2).

3 апреля стало известно, что руководство НХЛ отказалось вести переговоры об участии хоккеистов в Олимпийских играх-2018 в Пхенчхане. Календарь сезона-2017/18 в НХЛ будет составлен без учета перерыва на Олимпиаду.