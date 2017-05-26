Сбербанк испытает дрон для перевозки наличных

Сбербанк испытает дрон, который будет доставлять наличные средства. Об этом в пятницу, 26 мая, заявил зампред правления кредитной организации Станислав Кузнецов, сообщает Rambler News Service.

По его словам, лаборатория Сбербанка исследует возможности использования беспилотных летательных аппаратов для повышения эффективности работы. «Одно из направлений — доставка материальных ценностей. Мы не исключаем, что дроны будут использоваться для доставки денежной наличности», — сказал Кузнецов.

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Испытание дрона-перевозчика наличных Сбербанк проведет в Казани через месяц, рассказал он. «Конечно же, в России есть определенные ограничения, но мы тоже с этим работаем», — отметил Кузнецов.

Ранее 26 мая Кузнецов сообщил, что Сбербанк тестирует роботов, которые будут идентифицировать клиентов по лицу, узнавать и запоминать их в нескольких ракурсах. По его словам, это новейшая разработка, и подделать ее невозможно.

31 марта в сети появилось видео, на котором инкассаторы камнем сбивают беспилотник с деньгами. Мужчины на видео поясняют, что проводят испытание услуги по доставке наличных с помощью дрона и отрабатывают различные ситуации. После того как аппарат упал на землю, работники финансовой организации продемонстрировали, что купюры, находившиеся внутри, окрасились в синий цвет (это происходит благодаря тому, что устройство снабжено специальной капсулой, которая разбивается при попытке ограбления). На видео также заметно, что мужчины используют инвентарь с символикой Сбербанка.

В июле прошлого года Банк России предсказал закрытие половины отделений банков по всему миру в течение ближайших 10 лет. Их сотрудники останутся без работы из-за внедрения новых технологий.