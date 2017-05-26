В Кремле объяснили заявления Трампа о российской угрозе

Президент США Дональд Трамп упомянул Россию в качестве угрозы для того, чтобы страны-члены НАТО начали выполнять свои обязательства в отношении этой организации. Такое мнение в пятницу, 26 мая, высказал помощник российского президента Юрий Ушаков, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Упоминание России можно рассматривать, в том числе, и в плане подталкивания союзников к тому, чтоб они выполняли свои обязательства по внесению соответствующих сумм в натовский бюджет», — сказал Ушаков, отвечая на вопрос о том, как Кремль оценивает заявление Трампа, сделанное им в ходе саммита НАТО.

По его словам, американский президент сделал «много привлекающих внимание заявлений» находясь в поездке на Ближнем Востоке и Европейских странах.

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«А что касается политической ситуации вокруг так называемого "russiagate" в Вашингтоне, то наш президент очень хорошее слово подобрал, когда охарактеризовал это на прошлой неделе», — заметил Ушаков.

Помощник российского президента добавил, что нравы, «которые господствуют в политической элите Вашингтона, конечно, вызывают досаду, сожаление, недоумение».

Накануне, выступая на саммите НАТО в Брюсселе, Трамп призвал страны-члены Североатлантического альянса сконцентрироваться на проблемах терроризма, миграции и «угрозах из России». В то же время новая администрация Белого дома регулярно напоминает союзникам по НАТО, что они должны выполнять обязательство тратить на оборону 2 процента ВВП.

17 мая президент России Владимир Путин охарактеризовал внутриполитическую ситуацию в США и обвинения а адрес администрации Трампа в связях с Москвой как «развивающуюся политическую шизофрению».

