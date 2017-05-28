Пентагон сообщил о готовности Трампа обсудить соглашение по климату

Президент США Дональд Трамп открыт для различных мнений насчет участия страны в Парижском соглашении по климату. Об этом сообщил министр обороны Джеймс Мэттис, передает CBS News.

«Разумеется, обсуждение нашей политики по данному вопросу продолжается. Я присутствовал на некоторых дискуссиях в Брюсселе, в ходе которых поднималась тема климатических изменений, и президент был открыт для обсуждения. Ему было интересно, почему другие страны занимают ту позицию, которую занимают», — отметил глава Пентагона.

Ранее 28 мая СМИ сообщили, что Трамп рассказал нескольким доверенным лицам, что принял решение вывести США из Парижского соглашения по климату. 27 мая глава государства написал в своем Twitter, что примет окончательное решение на следующей неделе.

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Выход США из числа участников соглашения по климату, обязывающего сократить или стабилизировать выбросы парниковых газов, являлся одним из предвыборных обещаний Трампа. По мнению 45-го президента США, этот документ не выгоден Америке, поскольку мировой лидер по выбросам — Китай — не выполняет предусмотренных документом обязательств.

24 февраля СМИ сообщили о том, что Трамп отказался от идеи вывести страну из Парижского соглашения по климату, которую неоднократно озвучивал во время предвыборной кампании. Это решение было принято под влиянием его дочери Иванки и зятя Джареда Кушнера.

28 марта Трамп подписал указ об отмене принятых своим предшественником Бараком Обамой мер по борьбе с изменением климата. Трамп выразил мнение, что решение Обамы наносит ущерб энергетике США и тем, кто работает в этой сфере. Перед подписанием он заявил о начале «новой эры американской энергетики».

