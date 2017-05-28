Медведев похвастался тридцатью подтягиваниями в школьные годы

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что в школьные годы мог подтянуться тридцать раз. Глава правительства рассказал об этом во время видеоконференции по итогам праймериз «Единой России», сообщает РИА Новости.

Медведев принял участие в видеоконференции с регионами, где прошло предварительное голосование для определения кандидатов от «Единой России» на осенних региональных и местных выборах.

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Представители партии в Твери рассказали премьер-министру об организованном движении «турникменов» (спортсменов, выполняющих упражнения на турнике (перекладине) — прим. «Ленты.ру») в регионе и о массовой акции, в ходе которой 1,5 тысячи человек одновременно подтягивались. На вопрос Медведева «Сколько подтянулись?» представитель «Единой России» в регионе ответил: «Не менее двадцати [раз]».

«Я когда в школе учился, подтягивался тридцать [раз]. Я, правда, был совсем худенький. Пусть занимаются физической культурой», — сказал Медведев.

28 мая «Единая Россия» провела единый день предварительного голосования по отбору кандидатов на выборы, которые пройдут 10 сентября 2017 года. По его итогам определятся кандидаты партии на выборы депутатов законодательных собраний шести российских субъектов, 11 городских дум административных центров регионов, а также главы Якутска и депутата Госдумы по 112-му (Кингисеппскому) одномандатному избирательному округу в Ленинградской области.