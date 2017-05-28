В Манчестере арестовали еще одного подозреваемого в причастности к теракту

В манчестерском районе Олд Траффорд полиция арестовала подозреваемого в связях с террористами. Об этом в воскресенье, 28 мая, сообщает Sky News.

Отмечается, что это уже 14-й человек, арестованный в рамках расследования взрыва на стадионе «Манчестер Арена». Из них 12 человек остаются под стражей в ожидании допроса.

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Одновременно полицейская операция проходит в другом районе города, в Мосс-сайд. В настоящее время стражи порядка проводят обыск.

В результате теракта на стадионе «Манчестер Арена» вечером 22 мая погибли 22 человека, пострадали около 120, из них 59 доставили в медучреждения. Запрещенная в России группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за взрыв и назвала теракт местью за нападение на «земли мусульман».

24 мая в СМИ была опубликована фотография предполагаемого джихадиста и сообщалось о задержании троих подозреваемых по делу. 25 мая полиция рапортовала об аресте еще троих предполагаемых соучастников теракта.