Мать основателя Uber погибла во время катания на лодке

В Калифорнии во время катания на лодке погибла мать основателя Uber Трэвиса Каланика (Travis Kalanick). Об этом сообщает телеканал ABC News со ссылкой на компанию.

71-летняя Бонни Каланик и ее муж, 78-летний Дональд, врезались в камень на озере Пайн Флэт неподалеку от города Фресно. Женщина скончалась на месте, мужчину доставили в больницу с травмами средней тяжести. Его состояние врачи оценивают как стабильное.

В разосланном внутри компании письме произошедшее названо «немыслимой трагедией». «Все в семье Uber знают, насколько Трэвис близок к своим родителям», — отмечается в сообщении.

1 марта предприниматель Трэвис Каланик поругался с водителем своей фирмы Фаузи Камелем (Fawzi Kamel) из-за низких зарплат таксистов. Ролик с ссорой за день набрал более 400 тысяч просмотров.

Uber — международный сервис такси, работающий в 68 странах мира. В России услугами компании можно воспользоваться в девяти городах. Заказ такси доступен с помощью мобильного приложения, через него же пользователь может отслеживать передвижения зарезервированного автомобиля. Капитализация стартапа оценивается в 62,5 миллиарда долларов.