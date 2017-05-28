В Белом доме задумались о создании штаба для борьбы с критиками Трампа

Дональд Трамп и его команда рассматривают возможность создания штаба в ответ на непрекращающиеся критику и обвинения в якобы связях с Россией. Об этом пишет The Washington Post со ссылкой на ряд поддерживающих президента источников.

По информации издания, в Белом доме уже идут совещания по этому вопросу. Пока Трамп участвовал в саммите «Большой семерки» в Италии, его старшие помощники, в том числе начальник штаба Рейнс Прибус, Стив Бэннон и Джаред Кушнер встретились, чтобы обсудить кандидатов.

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В частности, обсуждается вариант приглашения в формируемую команду некоторых соратников из избирательного штаба Трампа, включая уволенного в июне 2016 года руководителя кампании Кори Левандовски и Дэвида Босси, который сделал себе имя в политике, на протяжении двух десятилетий расследуя деятельность Билла и Хиллари Клинтон.

Кроме того, пишет газета, в ближайшее время может измениться подход Белого дома в диалогах с общественностью. Уже прозвучали предложения увеличить число поездок президента по стране, чтобы он мог больше общаться с американцами напрямую, а также снизить значимость выступлений пресс-секретаря Шона Спайсера, сократив число брифингов в Белом доме для журналистов.

Москву постоянно обвиняют во вмешательстве в выборы президента США. Подобные утверждения, в частности, содержались в опубликованной в январе рассекреченной части доклада, который был подготовлен ЦРУ, ФРБ и АНБ. Там говорилось, что президент России Владимир Путин лично поручил организовать кампанию, чтобы опорочить кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон и добиться победы республиканца Дональда Трампа. Россия все эти обвинения отрицает.