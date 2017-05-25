NYT опубликовала новые данные о якобы попытках России «повлиять на Трампа»

Американская разведка прошлым летом собрала информацию, согласно которой российское политическое руководство якобы обсуждало, как оказать влияние на Дональда Трампа через его советников. Об этом пишет The New York Times со ссылкой на трех действующих и ушедших в отставку чиновников, чьи имена не сообщаются.

По информации издания, речь шла о Поле Манафорте, занимавшем в то время пост главы предвыборного штаба в президентской кампании Трампа, и отставном генерале Майкле Флинне, ставшим впоследствии советником главы государства по национальной безопасности. Газета пишет, что они оба косвенно были связаны с официальными лицами в Москве, и в Кремле были уверены, что их можно использовать для формирования мнений будущего президента США.

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Москву неоднократно обвиняли во вмешательстве в выборы президента США. Подобные утверждения, в частности, содержались в опубликованной в январе рассекреченной части доклада, который был подготовлен Центральным разведывательным управлением, Федеральным бюро расследований и Агентством национальной безопасности США. Там говорилось, что президент России Владимир Путин лично поручил организовать кампанию, чтобы опорочить кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон и добиться победы республиканца Дональда Трампа.

17 мая в США был назначен специальный советник о надзору за расследованием «попыток вмешательства правительства России в президентские выборы 2016 года». Им стал бывший чиновник Минюста США и бывший директор ФБР Роберт Мюллер.

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков отметил, что Москва уже серьезно устала от обвинений и считает происходящее «охотой на ведьм». Теми же словами охарактеризовал ситуацию и президент США, добавив, что назначение спецпрокурора по России «сильно вредит Америке. Мы видим, что страна запуталась, она разделена».