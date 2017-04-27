Пентагон начал расследование по делу о получении Флинном российских денег

Генеральный инспектор Пентагона начал расследование в отношении Майкла Флинна, бывшего советника президента США Дональда Трампа, по подозрению в незаконном получении денег из зарубежных источников. Об этом сообщает Reuters.

Следствию предстоит выяснить, было ли у Флинна разрешение на то, чтобы получать средства от иностранного правительства. Как заявил конгрессмен Элайджа Каммингс, из документов Пентагона следует, что до сих пор не обнаружены доказательства того, что Флинн когда-либо вообще обращался за подобным разрешением или отчитывался о переводах из-за границы — несмотря на то, что в 2014 году ему было сделано предупреждение о недопустимости принятия денег из-за рубежа.

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Ранее Флинн подал в Белый дом и правительственное Управление по этике новый отчет о своих доходах, где содержатся сведения о получении платежей от российских компаний. Бывший советник Трампа получил 45 тысяч долларов от телеканала RT за выступление на мероприятии в Москве в декабре 2015-го, посвященном десятилетию вещания. Также Флинну были перечислены гонорары за сотрудничество со структурами грузового авиаперевозчика «Волга-Днепр» и IT-компании «Лаборатория Касперского».

30 марта сообщалось, что Флинн решил дать показания о связях предвыборного штаба Трампа с Россией в обмен на иммунитет от уголовного преследования. Соответствующие переговоры ведутся с ФБР и представителями комитета по разведке Конгресса.

Флинн подал в отставку с поста советника президента США по национальной безопасности 13 февраля. В заявлении об увольнении говорилось, что он предоставил Белому дому неполную информацию о контактах с послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком. На его место был назначен генерал Герберт Реймонд Макмастер.