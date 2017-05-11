Комитет сената США потребовал от Флинна документы о «вмешательстве России»

Комитет по разведке сената США направил экс-советнику президента по национальной безопасности Майклу Флинну требование предоставить документы, связанные с расследованием предполагаемого вмешательства России в президентские выборы 2016 года. Об этом в среду, 10 мая, сообщает Associated Press.

Сенатор-республиканец Ричард Берр и сенатор-демократ Марк Уорнер в совместном заявлении указали, что «повесткой затребованы документы, относящиеся к расследованию российского вмешательства в выборы 2016 года, которое проводит комитет». Отмечается, что документы были запрошены у Флинна еще 28 апреля, но его адвокат отказался сотрудничать с ними.

30 марта сообщалось, что Флинн решил дать показания о связях предвыборного штаба Трампа с Россией в обмен на иммунитет от уголовного преследования.

Флинн подал в отставку с поста советника президента США по национальной безопасности 13 февраля. В заявлении об увольнении говорилось, что он предоставил Белому дому неполную информацию о контактах с послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком. На его место был назначен генерал Герберт Реймонд Макмастер.

9 февраля газета The Wasington Post сообщила, что Флинн в декабре 2016 года обсуждал с Кисляком антироссийские санкции. Советник Трампа по нацбезопасности пытался убедить Россию «не перегибать палку» с ответными мерами на санкции, введенные Обамой незадолго до ухода с поста.

25 января телекомпания NBC со ссылкой на источники сообщила, что ФБР вело прослушку российского посла и советника Трампа, но не нашло в их содержании «ничего неподобающего». Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что эта информация не удивила Москву.

В январе также сообщалось, что Флинн и Кисляк общались по телефону пять раз 29 декабря — в день ввода новых антироссийских санкций администрацией Обамы. Тогда власти США приняли решение в течение 72 часов выслать 35 российских дипломатов, а также закрыть доступ к двум объектам, используемым ими. В Белом доме утверждают, что такие меры стали «ответом на притеснения американских диппредставителей в Москве со стороны российских властей».

Вашингтон неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в предвыборную кампанию в США. В Кремле эти обвинения последовательно отвергают.