Ростуризм начнет искать путешественников в китайских соцсетях

Ростуризм намерен привлекать путешественников из КНР с помощью китайских соцсетей, заявил глава федерального агентства Олег Сафонов. Об этом в понедельник, 29 мая, сообщает портал Travel Russian News.

По словам чиновника, проект предполагается запустить в текущем году. О туристическим потенциале России будут рассказывать в сервисе микроблогов Weibo, мессенджере WeChat и других ресурсах.

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«Мы считаем это (работу с соцсетями — прим. «Лента.ру») очень важным и перспективным направлением», — отметил Сафонов. Он пояснил, что молодежь в Китае в основном использует именно интернет для поиска информации, для принятия разных решений, в том числе для выбора направления путешествия.

По итогам 2016 года число граждан Китая, посетивших Россию в туристических целях, составило почти 1,3 миллиона человек. В КНР, в свою очередь, за это время побывали около 1,7 миллиона российских гостей.

Ранее в понедельник стало известно, что Ростуризм представит на выставке в Пекине, которая состоится 16-18 июня, возможности для отдыха в стране. Китайским путешественникам расскажут о турах в Дагестан, Татарстан, на Байкал, поездках по Золотому кольцу.