Мужская сборная России по волейболу обыграла Эстонию и вышла на ЧМ

Сборная России обыграла команду Эстонии в матче отборочного турнира чемпионата мира по волейболу. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Таллине и завершилась победой россиян со счетом 3:1 (21:25, 25:21, 25:18, 25:19). Самым результативным игроком в составе победителей стал Максим Михайлов, набравший 19 очков.

Таким образом, подопечные Сергея Шляпникова заняли первое место в отборочной группе и завоевали путевку в финальную часть чемпионата мира, который пройдет в Италии и Болгарии 10 по 30 сентября 2018 года.

Предыдущий чемпионат мира прошел в 2014 году в Польше. Победу в нем одержали хозяева, а сборная России заняла пятое место.