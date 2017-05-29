В МИД пообещали ответить на высылку российских дипломатов из Эстонии

В Министерстве иностранных дел России повторили, что высылка дипломатов из Эстонии не останется без ответа. Об этом в понедельник, 29 мая, заявил первый замглавы ведомства Владимир Титов, передает РИА Новости.

«В отношениях между государствами всегда действует принцип взаимности», — сказал он.

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26 мая эстонский МИД потребовал от генерального консула России в Нарве Дмитрия Казеннова и консула Андрея Сургаева покинуть пределы республики до конца мая. В ведомстве сообщили, что вручили российским дипломатам соответствующую ноту. Причины такого решения не уточнялись.

В МИД России назвали это требование недружественным актом и пообещали не оставить его без ответа.