СМИ обнаружили среди задержанных по делу о взрыве в Манчестере студента-химика

Британская газета Daily Mail в воскресенье, 28 мая, сообщила, что среди задержанных по делу о взрыве в Манчестере 22 мая фигурирует студент-химик.

По данным издания, его зовут Мохамед Верфалли, ему 20 лет. Молодого человека задержали в субботу утром, за несколько часов до того, как премьер-министр Великобритании Тереза Мэй понизила уровень террористической угрозы в стране с «критического» до «серьезного». Вместе с ним был задержан его 22-летний брат Яхья.

Полицейские провели анализ контактов в социальных сетях молодых людей и обнаружили, что Яхья находился в списке друзей в Facebook у Хашима — брата Салмана Абеди, взорвавшегося в «Манчестер Арене» 22 мая. Судя по профилю Мохамеда в сети LinkedIn, он изучает химическую инженерию в университете Хаддерсфилда.

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Известно, что семья Верфалли — выходцы из ливийского города Бенгази, но оба задержанных родились в Великобритании.

28 мая общее число людей, задержанных в ходе расследования, достигло 15. Двое из них были отпущены на свободу без предъявления обвинений, 13 находятся под стражей.

В результате теракта на стадионе «Манчестер Арена» вечером 22 мая погибли 22 человека, пострадали около 120, из них 59 доставили в медучреждения. Запрещенная в России группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за взрыв и назвала теракт местью за нападение на «земли мусульман».