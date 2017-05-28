Полиция задержала пятнадцатого подозреваемого по делу о взрыве в Манчестере

Британские правоохранительные органы задержали 19-летнего молодого человека в рамках расследования теракта на стадионе «Манчестер Арена», сообщается в Twitter-аккаунте полиции Манчестера.

— G M Police (@gmpolice) 28 мая 2017, 20:15

«Сотрудники полиции, проводя обыски по адресам в районах Гортон и Рашем этим вечером (воскресенье, 28 мая), задержали 19-летнего мужчину в Гортоне по подозрению в нарушении закона о терроризме. Обыски и задержание прошли в связи с терактом на «Манчестер Арене», — сказано в заявлении.

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В сообщении указывается, что общее число людей, задержанных в ходе расследования, достигло 15. Двое из них были отпущены на свободу без предъявления обвинений, 13 находятся под стражей.

В результате теракта на стадионе «Манчестер Арена» вечером 22 мая погибли 22 человека, пострадали около 120, из них 59 доставили в медучреждения. Запрещенная в России группировка «Исламское государство» взяла на себя ответственность за взрыв и назвала теракт местью за нападение на «земли мусульман».