Чемпионка мира по велотреку рассказала о планах перед Олимпиадой

Россиянка Дарья Шмелева, чемпионка мира по велоспорту на треке, рассказала о планах перед Олимпиадой. Слова спортсменки приводят «Известия».

«Хочу расти как разгоняющая, хочу проехать свой разгон лучше китаянки Джинджи Гонг, став самой быстрой разгоняющей в мире. Хочу все-таки овладеть искусством индивидуального спринта, которое мне так тяжело дается. Хочу вернуть в Россию мировой рекорд на 500 метров с места, который в октябре прошлого года забрала у Насти Войновой мексиканка Джессика Салазар», — сказала Шмелева.

На чемпионате мира по велоспорту на треке, который прошел в апреле 2017 года в Гонконке, Дарья Шмелева взяла золото в командном спринте в паре с Анастасией Войновой, а также заняла первое место в гите.