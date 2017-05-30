В РПЦ назвали подвигом очередь к мощам Николая Чудотворца

В РПЦ выстроившуюся в Москве большую очередь к мощам Николая Чудотворца назвали «маленьким подвигом», а стоящих в ней людей — паломниками. Об этом глава синодального информационного отдела церкви Владимир Легойда сообщил в интервью телеканалу «Царьград».

«Подвиг, потому что преодоление себя. Слова "подвиг" и "движение" — однокоренные. Подвижник — это человек, находящийся в движении ко Христу», — рассуждает Легойда. В этом паломничестве есть особый смысл, так как именно оно станет для многих первым шагом на пути к вере.

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При этом Легойда раскритиковал всех, кто иронизирует по поводу очереди и кто замечает, что в Москве есть и другие храмы с частицами мощей Николая Чудотворца. «Вот, оказывается, что теперь стало главным критерием поклонения святыне: степень комфорта», — посетовал он.

Частицу мощей раннего христианского святого привезли в Россию из папской базилики в итальянском Бари. Это первое их перемещение с конца XI века, когда итальянские купцы украли большую часть останков Николая Угодника из храма города Миры и переместили к себе на родину.